| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

鬆一口氣? 美匯率操縱國名單 台灣有望除名

2017-04-06  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部每年4月中旬會向國會報告「匯率操縱國」觀察名單，先前傳出台灣可能遭列入，但有財金官員透露，美國三項重要指標中，台灣已有一項不符合，將有機會從「匯率操縱國」觀察名單中除名。

綜合媒體報導，央行副總裁楊金龍表示，美國的匯率操縱國名單有三大項觀察指標，第一是「對美貿易順差超過200億美元」，第二是「經常帳占GDP比率超過3％」，第三是「匯率單筆干預金額超過GDP2％」，要三項指標都符合，才會被列入名單。但據美國的資料顯示，去年台灣對美貿易順差金額只有132億美元，第一項就不符合匯率操縱國的條件。

楊金龍也表示，台灣經常帳一直為GDP的3％以上，主要就是國人很愛儲蓄，且近年投資比率降低，第二項指標的數值就居高不下；至於第三項指標，央行為了維持市場秩序、匯率穩定，單筆干預的金額就是「認知的問題」，全球的央行都會做相同的事。

而國民黨立委賴士葆昨日在立法院財委會也問楊金龍，川普近日發言表示中國可能從美國認定的「匯率操縱國」名單中除名，但台灣卻可能列入，央行會「服氣嗎？」。

楊金龍則回應，中國在美國三項指標中，只符合一項，至於有沒有除名「仍不能確定」，但央行「關心的是與美方的關係」，其他國家只是參考。

廣告
  • 台灣有望從美國「匯率操縱國」觀察名單中除名。示意圖。（歐新社）

    台灣有望從美國「匯率操縱國」觀察名單中除名。示意圖。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率 匯率操縱國 台灣 幣值 美國
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：鬆一口氣? 美匯率操縱國名單 台灣有望除名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.