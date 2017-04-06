鬆一口氣? 美匯率操縱國名單 台灣有望除名
2017-04-06 15:01
〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部每年4月中旬會向國會報告「匯率操縱國」觀察名單，先前傳出台灣可能遭列入，但有財金官員透露，美國三項重要指標中，台灣已有一項不符合，將有機會從「匯率操縱國」觀察名單中除名。
綜合媒體報導，央行副總裁楊金龍表示，美國的匯率操縱國名單有三大項觀察指標，第一是「對美貿易順差超過200億美元」，第二是「經常帳占GDP比率超過3％」，第三是「匯率單筆干預金額超過GDP2％」，要三項指標都符合，才會被列入名單。但據美國的資料顯示，去年台灣對美貿易順差金額只有132億美元，第一項就不符合匯率操縱國的條件。
楊金龍也表示，台灣經常帳一直為GDP的3％以上，主要就是國人很愛儲蓄，且近年投資比率降低，第二項指標的數值就居高不下；至於第三項指標，央行為了維持市場秩序、匯率穩定，單筆干預的金額就是「認知的問題」，全球的央行都會做相同的事。
而國民黨立委賴士葆昨日在立法院財委會也問楊金龍，川普近日發言表示中國可能從美國認定的「匯率操縱國」名單中除名，但台灣卻可能列入，央行會「服氣嗎？」。
楊金龍則回應，中國在美國三項指標中，只符合一項，至於有沒有除名「仍不能確定」，但央行「關心的是與美方的關係」，其他國家只是參考。
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