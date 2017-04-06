建案降價擴大 3月北台灣建案風向球轉為黃藍燈

2017-04-06 12:55

〔記者徐義平／台北報導〕受到建案降價、推案旺季加持，3月北台灣建案風向球轉為黃藍燈。《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，隨著建案價格調降，買、賣雙方價格認知差距縮小，又適逢購屋旺季來臨，推案量大舉擴增，都是風向球分數上升的主要因素。

根據《住展》雜誌調查，評估北台灣新建案的六項指標中，新成屋與預售推案量、來客組數、成交組數等同步上揚，至於，廣告批數與議價率分數則下降。不過，3月盛逢房市重要檔期，建商加緊腳步推出新案，單月預售推案量近逼約500億元，另成屋新增推案亦同步增加。

雖然推案量能擴增，但3月廣告批數卻微幅滑落至約2.06萬批，月減幅約6％。3月釋出報廣的建案中，有高達約1.6萬批為新成屋建案廣告，預售案廣告只剩4000多批，且超過8成都是舊建案，顯示建商為求加速去化手上存貨，強銷意願遠比新建案來得高。

何世昌分析，3月正值購屋旺季，加上舊建案降價進行強銷，使議價率往下探，促使整體來人與買氣持續上揚，又以桃園、新竹當地房市增幅較為顯著，北市來人與成交小幅上升，新北、基隆與宜蘭則呈現個案表現狀態，來人量持平，但成交組數小幅增加。

因部份建案銷售期較長，再加上有些區域新建案將推出破盤價流言滿天飛，雖然消息不一定成真，但已使部份業主無意繼續撐盤，陸續加入降價的行列，也成功拉抬高人氣與買氣。但也有部份建案因前一波讓價後已能順利銷售，近期態度轉硬不再讓利。