日系藥妝店搶攻 士林夜市實租金又創新高

士林夜市大東路一景。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-04-06 12:50

〔記者徐義平／台北報導〕日系藥妝店加持，士林夜市大東路店面每月每坪月租金達1.87萬元，創下實價士林夜市租金單價的新高。房仲業者指出，觀察近年熱門商圈的業者替代狀況，藥妝與彩妝店是相對承租能力較強，包括士林夜市、站前商圈與東區商圈等，都有知名的藥妝或彩妝店高價承租的紀錄，且不少都是國際品牌進駐，而熱門商圈的空置店面數量本來就很有限，換租後往往租金水準也都相當驚人。

根據最新實價揭露資料顯示，士林夜市鬧區的大東路上有戶店面實價揭露，22.51坪的店面月租42萬元，換算每坪月租金達1.87萬元，創下實價士林夜市租金單價的新高，目前應由彩妝店承租，至於去年9月創下每坪近1.8萬元高價的文林路店面，也由日系藥妝店承租，士林夜市的實價單價前兩強則分別由彩妝店與藥妝店承租。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次實價揭露的的大東路1~30號店面租賃案，交易時間是2017年的2月，22.51坪的1樓店面月租42萬元，每坪租金為1.87萬元，目前應是由彩妝業者承租，每坪1.87萬元的租金也是士林夜市的實價最高價。

去年9月文林路1~30號的租賃實價，租金第1-3年每月118萬，第4-6年每月121.5萬，第7-10年每月125.9萬。實價揭露每坪成交租金達1.8萬元，由於承租範圍含地下室部分，實際上1樓的租金行情可能比登載的更高，目前由日系品牌的藥妝業者承租。

雖然士林夜市鬧區店面的租金仍高，不過並非整個商圈的租金行情持續看漲，受到陸客減少與個別產業與店家經營差距，商圈內的確出現一些空置狀況，因此北市熱門國際觀光商圈的精華店面仍維持強勢，但高漲的租金與店家經營的困難度與競爭增加狀況下，商圈內的店面也有強弱勢之差別。