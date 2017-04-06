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漢餅博覽會 將老祖宗的傳家寶推向國際市場

「台北國際烘焙暨設備展」登場，南僑集團整合16家知名漢餅店打造「新漢餅潮 漢餅博覽會」，期將老祖宗的傳下來的傳家寶漢餅，推向國際市場。（記者楊雅民攝）

2017-04-06  12:32

〔記者楊雅民／台北報導〕「台北國際烘焙暨設備展」登場，南僑集團整合16家知名漢餅店打造「新漢餅潮 漢餅博覽會」，期將老祖宗的傳下來的傳家寶「漢餅」，推向國際市場。

南僑集團董事長陳飛龍表示，這次參與的16家漢餅業者北從基隆南至台南，皆是各地方知名的漢餅店，有些品牌已傳承到第5代，有些則傳承到第2、第3代。

包括基隆珍味香；台北市李亭香、御華興、犁記、郭元益、寶萊納；新北市手信坊、大黑松小倆口；新竹市新復珍；台中市皇樓、太陽堂；彰化縣洪瑞珍、三和珍；雲林縣日興堂；台南市明新食品以及宜蘭縣宜蘭餅等。

陳飛龍並指出，餡料的配方是每家漢餅店的獨門秘密，油酥皮的製作需要有適合的麵粉與油脂的搭配，南僑將與聯華實業合作，由聯華研發適合做漢餅的麵粉，南僑研發適合做漢餅的油脂。

台灣過去只重在鳳梨酥，傳統漢餅只會在婚嫁的時候食用，未來應努力擴大市場，讓本地消費者在平常日也可以吃漢餅，且將漢餅擴大至觀光客，讓觀光客願意把漢餅買回家。

至於漢餅外銷市場，可以先透過貿易和代理商模式拓展，待市場擴大，再考慮至美國和東南亞等地設廠，一步一步來。

他並強調，經濟是永遠的發展，政治是一時的，無論政策多好和多壞，消費者的需求不會因為政策改變而做根本的改變，以85度C成功在美國開店的經驗，認為現在漢餅行銷全世界的機會比以前大很多，真的很有機會。

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  • 「台北國際烘焙暨設備展」登場，南僑集團董事長陳飛龍整合16家知名漢餅店打造「新漢餅潮 漢餅博覽會」，期將老祖宗的傳下來的傳家寶漢餅，推向國際市場。（記者楊雅民攝）

    「台北國際烘焙暨設備展」登場，南僑集團董事長陳飛龍整合16家知名漢餅店打造「新漢餅潮 漢餅博覽會」，期將老祖宗的傳下來的傳家寶漢餅，推向國際市場。（記者楊雅民攝）

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