開高走低 新台幣午盤重貶逾1角

2017-04-06 12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現開高走低格局，30.32元開出後開始走弱，接連貶破30.4元、30.5元關卡，最低一度貶至30.52元價位，高低點波動達2角。

新台幣中午暫以30.514元兌1美元作收，重貶1.33角，台北外匯經紀公司成交量為8.02億美元。

外匯交易員表示，適逢月初，少了出口商拋售美元的賣壓，當市場外匯需求湧現，新台幣貶幅就容易擴大，上午交易區間則主要落在30.41元至30.52元，走勢較為震盪。#