買彩券抽Gogoro plus 台彩搶攻年輕買氣

台灣彩券公司總經理黃志宜表示，4月10日起至5月7日止，只要購買單張投注金額300元以上的彩券，就可獲得抽獎機會，每日將抽出3個1萬元現金獎，每週抽出3輛市價10.8萬元gogoro plus機車。（記者吳佳蓉攝）

2017-04-06 11:59

〔記者吳佳蓉／台北報導〕搶攻年輕族群，台灣彩券公司總經理黃志宜表示，4月10日起至5月7日止，只要購買單張投注金額300元以上的彩券，就可獲得抽獎機會，每日將抽出3個1萬元現金獎，每週抽出3輛市價10.8萬元gogoro plus機車；預估買氣可增2成。

黃志宜表示，目前彩券主要購買年齡層為50～59歲，其次為40～49歲；為吸引年輕買氣，同時刺激無高額頭獎連摃時期的彩券買氣，特別睽違7年再次推出抽獎活動。

台彩表示，從4月10日起至5月7日，長達28天，民眾只要購買單張投注金額300元以上的彩券，即可獲得抽獎資格。可購買包括威力彩、大樂透、大福彩、今彩539、Bingo Bingo等所有種類的電腦型彩券，可單買一個遊戲，也可混搭投注，只要單張投注金額滿300元即可。

活動期間每日將抽出3個1萬元獎項，每週抽出3輛gogoro plus機車，中獎者還可任選喜歡顏色（共7色）。總計28天，將送出84個萬元獎及12台gogoro plus機車。

至於開獎方式，台彩解釋，活動4月10日開跑，將於隔週一（4月17日）進行第一次抽獎，萬元獎部分每天3名，一次抽出21名；gogoro plus機車部分，則將先由電腦隨機選定上週的某一日，再從指定日期中抽出3名幸運兒。活動接下來3週都會循同樣模式，於隔週一統一抽獎。

抽獎時將有社會公正人士見證，全程錄影，最終抽獎結果將會於抽獎次日公佈於台彩官網。