買彩券抽Gogoro plus 台彩搶攻年輕買氣
2017-04-06 11:59
台灣彩券公司總經理黃志宜表示，4月10日起至5月7日止，只要購買單張投注金額300元以上的彩券，就可獲得抽獎機會，每日將抽出3個1萬元現金獎，每週抽出3輛市價10.8萬元gogoro plus機車。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕搶攻年輕族群，台灣彩券公司總經理黃志宜表示，4月10日起至5月7日止，只要購買單張投注金額300元以上的彩券，就可獲得抽獎機會，每日將抽出3個1萬元現金獎，每週抽出3輛市價10.8萬元gogoro plus機車；預估買氣可增2成。
黃志宜表示，目前彩券主要購買年齡層為50～59歲，其次為40～49歲；為吸引年輕買氣，同時刺激無高額頭獎連摃時期的彩券買氣，特別睽違7年再次推出抽獎活動。
台彩表示，從4月10日起至5月7日，長達28天，民眾只要購買單張投注金額300元以上的彩券，即可獲得抽獎資格。可購買包括威力彩、大樂透、大福彩、今彩539、Bingo Bingo等所有種類的電腦型彩券，可單買一個遊戲，也可混搭投注，只要單張投注金額滿300元即可。
活動期間每日將抽出3個1萬元獎項，每週抽出3輛gogoro plus機車，中獎者還可任選喜歡顏色（共7色）。總計28天，將送出84個萬元獎及12台gogoro plus機車。
至於開獎方式，台彩解釋，活動4月10日開跑，將於隔週一（4月17日）進行第一次抽獎，萬元獎部分每天3名，一次抽出21名；gogoro plus機車部分，則將先由電腦隨機選定上週的某一日，再從指定日期中抽出3名幸運兒。活動接下來3週都會循同樣模式，於隔週一統一抽獎。
抽獎時將有社會公正人士見證，全程錄影，最終抽獎結果將會於抽獎次日公佈於台彩官網。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 找過方志友李佳豫 約砲慣犯這次看上六月被狠嗆
- 拒付運將15萬和解金 李妍憬砸70萬抽脂
- 國民黨主席選舉 詹啟賢等4參選人領表
- 千噸灰渣堆成山 雲縣環局開罰限期清除
- 伊凡卡：時間會證明我做得好
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 潛艦國造 台船：明年3月提初步設計
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 公告地價花敬群提大數據 讓黃昭順「挫」一下
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 小小店長體驗活動 遠通電收將於暑假再度舉辦
- 自由廣場》楊實秋石破天驚
- 李敏鎬《藍海》爽當帥哥騙子 戲外竟慘遭屎擊！
- 黨員連署份數 韓國瑜︰已超過安全門檻
- 女星混浴泡湯 裸身秀肉慘被阿伯看光光
- 被火紋身毀容 28歲女模找到真愛
- MLB》紅雀球星這樣投 小熊王牌看傻眼（影音）
- 前「辣妹」團員吞藥自殺 家暴夫竟鎖門嗆去死
- 春電展．好好玩！
- 宋逸民夫妻獻愛 義助慢啼寶貝
- 吹風機過熱後竟「變身」 網友：麥芽糖吹風機！
- 今夏來日月潭看「F4」 記得要三不一沒有！
- 貴婦賓士車被開槍 疑與8千萬糾紛有關
- 光頭教練領軍 員林國小弦樂團連13年冠軍
- 快取寶投資人指控 業者預謀上櫃炒股海削
- 洪秀柱又向中常會請假 中常委批擺爛
- 桃園城市紀錄片成果影展 明起中壢首映
- 《大馬羽球頂超賽》頂超移師貓城 門票秒殺
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 「她」掀大腿 費玉清瞬間變蠟像
- 反假新聞 唐鳳：政府不應介入第三方查核
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 虧損疑轉嫁公司 裕國楊得根父子涉內線交易起訴
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
- 公園遭小偷 無障礙扶手也拔走
- 免費學英語 Cool English線上平台改版亮相
- 醫訊》感冒糖漿喝上癮 他併用止痛藥差點洗腎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：買彩券抽Gogoro plus 台彩搶攻年輕買氣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分