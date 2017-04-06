瑞銀：人工智慧（AI）將衝擊亞洲5千工作職位

2017-04-06 10:56

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞銀財富管理今日發布最新《亞洲前瞻：人工智慧如何形塑亞洲新面貌》報告，直指人工智慧（AI）將衝擊亞洲5千工作職位，其中又對中國製造業為主的經濟體威脅最大。

瑞銀財富管理根據最新出版的《亞洲前瞻：人工智慧如何形塑亞洲新面貌》報告指出，由於人工智慧（AI）的快速發展，估計至2030年，人工智慧每年為亞洲帶來的經濟價值，將高達1.8兆至3.0兆美元，金融服務、醫療保健、製造、零售和交通等行業的影響最為巨大。

瑞銀認為，AI的廣泛應用可能會威脅到亞洲3000至5000萬個就業職位。其中最易受衝擊的工作為中階技術類工作中預判性強和日常重複性的職位，但需要一定程度個性化、創造力或手工藝的低技能和高技能工作，所受到的影響卻相對較小。

瑞銀分析，AI對中國等製造業為主的經濟體威脅最大，而香港、新加坡和印度等服務業為主的經濟體，受到的影響則較小。

雖然有部分工作受影響，但瑞銀認為，亞洲員工的整體生產力將隨著AI的崛起而顯著提高，員工將有充分的機會提升技能，並轉向其他創造性領域。瑞銀預估，最終AI應會在亞洲創造數百萬個新的就業機會，因此淨失業率應會大幅降低且相對可控。

根據瑞銀估計，至2030年人工智慧因引進新產品服務和項目、產品改良所省下的成本、整體價格下降，和生活方式改善等因素，每年可為亞洲貢獻高達1.8至3.0兆美元的經濟價值。

值得留意的是，人工智慧對金融服務、醫療保健、製造、零售和交通等行業都將產生巨大影響，若將這些行業加總，相當於目前亞洲國內生產總值（GDP）的三分之二。