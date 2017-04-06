瑞銀：人工智慧（AI）將衝擊亞洲5千工作職位
2017-04-06 10:56
〔記者李靚慧／台北報導〕瑞銀財富管理今日發布最新《亞洲前瞻：人工智慧如何形塑亞洲新面貌》報告，直指人工智慧（AI）將衝擊亞洲5千工作職位，其中又對中國製造業為主的經濟體威脅最大。
瑞銀財富管理根據最新出版的《亞洲前瞻：人工智慧如何形塑亞洲新面貌》報告指出，由於人工智慧（AI）的快速發展，估計至2030年，人工智慧每年為亞洲帶來的經濟價值，將高達1.8兆至3.0兆美元，金融服務、醫療保健、製造、零售和交通等行業的影響最為巨大。
瑞銀認為，AI的廣泛應用可能會威脅到亞洲3000至5000萬個就業職位。其中最易受衝擊的工作為中階技術類工作中預判性強和日常重複性的職位，但需要一定程度個性化、創造力或手工藝的低技能和高技能工作，所受到的影響卻相對較小。
瑞銀分析，AI對中國等製造業為主的經濟體威脅最大，而香港、新加坡和印度等服務業為主的經濟體，受到的影響則較小。
雖然有部分工作受影響，但瑞銀認為，亞洲員工的整體生產力將隨著AI的崛起而顯著提高，員工將有充分的機會提升技能，並轉向其他創造性領域。瑞銀預估，最終AI應會在亞洲創造數百萬個新的就業機會，因此淨失業率應會大幅降低且相對可控。
根據瑞銀估計，至2030年人工智慧因引進新產品服務和項目、產品改良所省下的成本、整體價格下降，和生活方式改善等因素，每年可為亞洲貢獻高達1.8至3.0兆美元的經濟價值。
值得留意的是，人工智慧對金融服務、醫療保健、製造、零售和交通等行業都將產生巨大影響，若將這些行業加總，相當於目前亞洲國內生產總值（GDP）的三分之二。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 高爾夫》名人賽在即 球王D.強森驚傳跌倒受傷
- 西半部高溫達32度 好天氣持續到週日
- 巨人代打活棋多一枚：邦賈納
- 裸體直播被批評 巨乳泰妹嗆：不脫何以養父母
- 潛艦國造 台船：明年3月提初步設計
- 千噸灰渣堆成山 雲縣環局開罰限期清除
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 家中衰事連連 他找師父開棺見阿嬤成蔭屍...
- 2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼
- 有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- NHK來訪 梁家榮曬日文
- 警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
- 14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
- 搶奧運財 東京迪士尼砸208億
- 公園遭小偷 無障礙扶手也拔走
- 53萬會錢欠10年…「玖壹壹」春風爸遭討債 被爆毆人
- NBA》真的好想拿大三元 魏少哨響前罰球藏不住野心（影音）
- 自由廣場》請教何瑞英、陳佩琪女士
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 幼兒園老師正翻天！ 原來她還有另個身分...
- 國民黨主席選舉 詹啟賢等4參選人領表
- 公車改里程計價 用「市民卡」划算
- 桃園城市紀錄片成果影展 明起中壢首映
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- NBA》詹皇轟36分擊敗塞爾提克 騎士坐穩東部龍頭
- 旅客量下滑不只墾丁 屏東大鵬灣去年也狂跌二成
- 敘化武攻擊案 美警告採取單邊行動
- 一樣是大腸癌 "他"撐過6年沒做化療
- 女人沒野心？研究：男女沒差 錯的是公司
- 拒付運將15萬和解金 李妍憬砸70萬抽脂
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：瑞銀：人工智慧（AI）將衝擊亞洲5千工作職位
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分