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公平會擬成立小組 宣稱行動支付、網購平台都要管

公平會主委黃美瑛。（記者廖千瑩攝）

2017-04-06  10:44

〔記者廖千瑩／台北報導〕數位經濟時代來臨，新興商業模式崛起，包括電子商務、物聯網、共享經濟等，為了因應數位經濟下衍生的競爭議題，公平會內部成立數位經濟競爭政策小組，擬針對數位經濟下新商業模式，及早訂立相關競爭原則規範。

公平會主委黃美瑛說，一般數位經濟下衍生的競爭議題，影響有兩大塊，包括限制競爭，這部分與企業的市場力有關；另一部分則是不公平競爭，這部分公平會早就在管，例如不實廣告，透過現有法規就能處理。

黃美瑛強調，公平會擬成立小組，研究國內外數位經濟下新商業模式，及早了解可能處理模式，看看有沒有規範準則，不過前提是規範對象要是合法進來；再者，若看數位經濟下產物，包括網購平台、行動支付都是，其中都可能衍生競爭問題，例如當某一家特別大，就要注意是否有限制競爭情形。

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