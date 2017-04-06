去年第四季虧損 華航又跌落10元票面以下

2017-04-06 10:43

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）去年第四季因預列A340舊機出售損失9億元，加上認列台灣虎航虧損等，單季虧損達12.36億元，也使得去年全年稅後盈餘5.71億元，年減90%，每股獲利0.1元。

受到去年第四季虧損，歐系外資調降華航評等，由原先的「中立」調降至「劣於大盤表現」，目標價由10元下修至8.5元。

華航在去年6月底空服員罷工事件後，股價跌落10元票面，直到今年2月22日才又爬回10元票面，不過受到去年第四季虧損，以及夏季班表較去年同期減少、人事成本等衝擊下，昨日打落到10元以下，終場以9.93元坐收後，今日盤中持續在盤面下遊走。