牧德第一季營收創歷史次高 股價上漲

2017-04-06 10:33

〔記者洪友芳／新竹報導〕光學檢測設備廠牧德科技（3563） 公布第一季合併營收為2.31億元，年增57.74%，創歷年同期新高、單季營收歷史次高紀錄。

牧德三月營收為8650萬元，月增16.89%、年增30.23%，連續第7個月創下歷年同期新高。受營收表現佳的激勵，牧德今早股價以85元開出，早盤最高達86.7元，呈穩健上漲的走勢。

牧德去年在「牧德三箭」營運奏效的帶動下，繳出營運佳績，但第二箭半導體及第三箭硬板AOI4.0產品貢獻可望今年放大，預計今年是三箭齊發年，第一季營收呼應公司年初的預期。