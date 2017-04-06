麗臺投入心衰照護 個人檢測服務正式上線
2017-04-06 10:23
〔記者陳永吉／台北報導〕受到明天將打入全額交割股影響，麗臺（2465）今股價重摔跌停，不過麗臺切入智慧醫療及雲端照護的耕耘，已經逐漸獲得成果，該公司與轉投資的雅柏迪科技合作，推出個人隨身穿戴醫療裝置及健康管理服務平台，於今年3月正式從馬偕醫院起跑，將陸續擴展到全台各地醫療院所。
麗臺表示，該個人隨身穿戴醫療裝置只要短短10秒，即可將聽診器都難以判斷的心音數據視覺化，其產品更於2016年10月取得台灣衛生福利部第二類醫療器材認證（TFDA），可24小時配戴，有效記錄睡眠狀況。
麗臺科技目前已與台北榮民總醫院、亞東紀念醫院、萬芳醫院、敏盛醫院等20多家醫療單位配合，透過醫師的診斷配發給適用者，患者離院後可搭配手機、平板電腦操作，記錄每日量測結果，供使用者做為居家自我管理的參考依據，也協助醫生了解使用者平常的狀況，解決後續持續追蹤及回診的困擾。
麗臺表示，台灣前10大死因當中，心臟衰竭疾病已連續多年蟬聯國人10大死因前3名。根據美國研究統計指出，全球高達6千萬人口罹患心臟衰竭，急性心臟衰竭患者30天內死亡率及再住院率，分別為11.1％及24.4％。
麗臺指出，將在今年5月初於台北國際會議中心舉辦的PULSE OF ASIA 2017（2017年亞洲脈動國際學術研討會）上，公開發表個人隨身穿戴醫療裝置臨床上的研究內容，並預計年底前進中國，2018年將觸角延伸至日本、新加坡等地。
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