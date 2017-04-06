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特斯拉概念股貿聯-KY 3月營收創新高

2017-04-06  10:04

〔記者陳永吉／台北報導〕連接線材廠－貿聯（3665）昨天公布3月營收達3千萬美元，折合台幣逾9億元，創下歷史新高紀錄，年增近4成，首季營收為7494萬美元，年增21％。

貿聯表示，3月營收創新高，主要受惠於資訊用線－擴充基座（docking）出貨增加、電動車用線出貨升溫、醫療用線拉貨攀升等因素。

貿聯是電動車Tesla概念股，主要提供Tesla電池模組線束，由於Tesla日前公布今年第1季全球銷售量2.5萬台，較去年同期的1.5萬台激增69％，創下公司史上最高單季銷售量，加上下半年新車Model 3即將量產，市場預期貿聯營收今年可望維持成長態勢。

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  • 貿聯董事長梁華哲（圖左）、總經理鄧劍華（圖右）（記者陳永吉攝）

    貿聯董事長梁華哲（圖左）、總經理鄧劍華（圖右）（記者陳永吉攝）

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