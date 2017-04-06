富驛－KY再吃一根跌停

2017-04-06 09:54

〔記者王憶紅／台北報導〕富驛-KY（2724）受到去年稅後虧損6.01億元，每股虧損15.76元的衝擊，今日開盤以跌停5.72元開出，再吃一根跌停。

富驛去年帳上大虧，市場傳出恐拿台灣資本去填中國虧損的可能，對此，櫃買中心表示，對於財報的真實性已經進入實質審查階段。