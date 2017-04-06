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首季營收低於法人預期 可成小跌盤整

2017-04-06  09:51

〔記者張慧雯／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）昨（5日）公告3月營收為49.71億元，較上月增加4.8%，較去年同期衰退22.8%，由於表現低於市場預期，開盤後小跌1元，維持在299元附近盤整。

法人認為，首季合併營收145.8億元，季減39.3%，年減13.4%，創10個季度新低。不過，可成認為，第一季營收表現受匯率、季節性新舊產品交替影響。對今年的展望仍是樂觀，成長動能將來自下半年；所以上半年維持淡季、下半年強勁成長、全年度明顯成長的基調不變。

且可成首季的資本支出大增，除擴廠外，還購買生產設備，從種種跡象顯示今年可成還會繼續擴產，後勢不看淡。

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  • 可成首季營收低於法人預期，開盤小跌盤整。（記者張慧雯攝）

    可成首季營收低於法人預期，開盤小跌盤整。（記者張慧雯攝）

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