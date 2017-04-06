尖點今年營運增溫 股價再創波段新高

2017-04-06 09:49

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽計廠尖點（8021）受惠客戶鑽孔與刀具訂單增溫，法人看好今年營收有機會再戰新高，外資近來1個月以持續買進尖點逾1.9萬張，推升尖點股價大漲，今日再創波段新高。

尖點發言人林若萍表示，去年前3季因刀具稼動率偏低，加上鑽孔代工接單不盡理想，影響整體獲利表現，近來刀具爭取到更多市佔率，推升刀具稼動率自去年第4季產能進入滿載，直到第一季仍持續，此外，鑽孔代工今年表現也可望優於去年，有助今年營運表現。

尖點首季鑽針代工稼動率達90%，鑽孔約55%，刀具稼動率處於滿載，法人預估，尖點首季合併營收因進入傳統淡季，季減10～15%，但仍可較去年同期成長，今年營收以逐季成長腳步前進，全年營收可望再戰歷史新高。