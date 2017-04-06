| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 財經

尖點今年營運增溫 股價再創波段新高

2017-04-06  09:49

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB鑽計廠尖點（8021）受惠客戶鑽孔與刀具訂單增溫，法人看好今年營收有機會再戰新高，外資近來1個月以持續買進尖點逾1.9萬張，推升尖點股價大漲，今日再創波段新高。

尖點發言人林若萍表示，去年前3季因刀具稼動率偏低，加上鑽孔代工接單不盡理想，影響整體獲利表現，近來刀具爭取到更多市佔率，推升刀具稼動率自去年第4季產能進入滿載，直到第一季仍持續，此外，鑽孔代工今年表現也可望優於去年，有助今年營運表現。

尖點首季鑽針代工稼動率達90%，鑽孔約55%，刀具稼動率處於滿載，法人預估，尖點首季合併營收因進入傳統淡季，季減10～15%，但仍可較去年同期成長，今年營收以逐季成長腳步前進，全年營收可望再戰歷史新高。

廣告
  • 尖點發言人林若萍。（記者卓怡君攝）

    尖點發言人林若萍。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尖點 股價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：尖點今年營運增溫 股價再創波段新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.