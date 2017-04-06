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公告地價間隔多久好？ 花敬群：每2年1次較衡平

2017-04-06  09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「平均地權條例部分條文修正草案」，立委提案將現行每3年公告地價1次，縮短改成1年公告1次。對此，內政部次長花敬群表示，經內政部及地方政府會商，改成每2年1次較為妥當。

花敬群解釋，地價稅是財產稅稅基，原則上是相對穩定，不要經常性變動，內政部與地方政府討論過後，認為每兩年調整1次是較衡平的做法。

花敬群說，地價稅要能穩定、安定，以兩年為基準來調整較好，可避免未調整的時間過久，也不會有變更太頻繁現象，兩年是較恰當的時間點。

花敬群提及，公告地價調整是經過地價評議委員會、地方政府的評估，前年地價稅出現調整幅度較大，是過去房價上升累積結果，並不是經常發生，不要因不常發生情況，改變相對較穩定的地價稅。

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  • 內政部次長花敬群今表示，公告地價改成每二年一次較為妥當。（記者陳鈺馥攝）

    內政部次長花敬群今表示，公告地價改成每二年一次較為妥當。（記者陳鈺馥攝）

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