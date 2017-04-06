IC通路商文曄、宣昶今雙雙暫停交易
2017-04-06 09:40
〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）與宣昶 （3315）昨雙雙宣布今天暫停交易，因有重大訊息待公布，市場推測兩家公司同為通路商，暫停交易可能跟購併或合作案有關。
文曄以最早代理知名廠商為德儀（TI）產品，陸續還代理Fairchild、SST、LSI、ST、Marvell等國際廠商產品，相較於同業大聯大的積極購併動作，文曄近十年也曾陸續合併慶成、茂宣、韓國北星電子（BSI）與NSU、志遠等公司。
文曄去年全年營收為1441.5億元、年增26.89%，創歷史新高；毛利率4.8%，年減0.83個百分點，稅後盈餘17億元，年減14.27%，每股盈餘3.61元。宣昶去年營收118.16億元，毛利率5.86%，稅後盈餘1億餘元，年增率45.03%，每股盈餘1.43元。
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