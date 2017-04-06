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夏普8代線與10代線增產能 助電視品牌搶市

2017-04-06  09:37

〔記者陳梅英／台北報導〕鴻海集團於2016年4月收購夏普（Sharp）後，展現破釜沉舟的經營決心，除改善營運體質與財務狀況為當務之急，目標鎖定於2017年全年財務能轉虧為盈，並設定夏普AQUOS電視品牌出貨1000萬至1200萬目標，為此，夏普龜山的8代線以及10代線產能將調高，全力支持夏普品牌需求。

根據IHS Markit最新的研究報告顯示，Sharp龜山8代線廠的產能，將於今年第三季開始逐漸從每月5萬片的投片，拉高至每月6萬片產能，新增加的1萬片玻璃投入量，目前規劃用於今年下半年擴增45吋UHD與55吋UHD面板供給量，將優先供給夏普AQUOS電視品牌使用。

在下半年新增產能到位後，龜山八代線電視與IT產品的產能比重大約各佔50％，但Sharp的IGZO生產技術仍受到Apple的高度青睞，考量Sharp所有面板產線布局來看，若未來Apple旗下的iMac, Macbook與iPad等系列產品能持續增加在龜山八代線的生產比重，龜山八代線的長期規劃將仍將鎖定全部生產IGZO技術的IT產品。

至於在Sharp堺市的十代線工廠方面，2017年1月開始已經將原本每月7.2萬片的投入產能拉高到7.8萬片，積極增加60吋以上電視面板的供給量為主。

IHS Markit指出，在鴻海集團的策略支持下，目前10代線每月以幾乎滿載的稼動率營運，特別於2017年第二季開始，計畫60吋與70吋面板月出貨量將各自達到25萬片及12萬片，客戶仍只鎖定夏普AQUOS電視與鴻海電視代工客戶。

另外，為了2020年日本東京奧運帶來的高畫質電視廣撥系統商機，Sharp堺市的10代線也積極在準備70吋8K4K面板，初期將以日本企業用市場為主。

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