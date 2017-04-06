夏普8代線與10代線增產能 助電視品牌搶市
2017-04-06 09:37
〔記者陳梅英／台北報導〕鴻海集團於2016年4月收購夏普（Sharp）後，展現破釜沉舟的經營決心，除改善營運體質與財務狀況為當務之急，目標鎖定於2017年全年財務能轉虧為盈，並設定夏普AQUOS電視品牌出貨1000萬至1200萬目標，為此，夏普龜山的8代線以及10代線產能將調高，全力支持夏普品牌需求。
根據IHS Markit最新的研究報告顯示，Sharp龜山8代線廠的產能，將於今年第三季開始逐漸從每月5萬片的投片，拉高至每月6萬片產能，新增加的1萬片玻璃投入量，目前規劃用於今年下半年擴增45吋UHD與55吋UHD面板供給量，將優先供給夏普AQUOS電視品牌使用。
在下半年新增產能到位後，龜山八代線電視與IT產品的產能比重大約各佔50％，但Sharp的IGZO生產技術仍受到Apple的高度青睞，考量Sharp所有面板產線布局來看，若未來Apple旗下的iMac, Macbook與iPad等系列產品能持續增加在龜山八代線的生產比重，龜山八代線的長期規劃將仍將鎖定全部生產IGZO技術的IT產品。
至於在Sharp堺市的十代線工廠方面，2017年1月開始已經將原本每月7.2萬片的投入產能拉高到7.8萬片，積極增加60吋以上電視面板的供給量為主。
IHS Markit指出，在鴻海集團的策略支持下，目前10代線每月以幾乎滿載的稼動率營運，特別於2017年第二季開始，計畫60吋與70吋面板月出貨量將各自達到25萬片及12萬片，客戶仍只鎖定夏普AQUOS電視與鴻海電視代工客戶。
另外，為了2020年日本東京奧運帶來的高畫質電視廣撥系統商機，Sharp堺市的10代線也積極在準備70吋8K4K面板，初期將以日本企業用市場為主。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 高爾夫》名人賽在即 球王D.強森驚傳跌倒受傷
- 西半部高溫達32度 好天氣持續到週日
- 巨人代打活棋多一枚：邦賈納
- 裸體直播被批評 巨乳泰妹嗆：不脫何以養父母
- 潛艦國造 台船：明年3月提初步設計
- 千噸灰渣堆成山 雲縣環局開罰限期清除
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 家中衰事連連 他找師父開棺見阿嬤成蔭屍...
- 2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼
- 有沒有要上去選 林俊憲：賴市長就是這麼直
- 她一篇作文打動常春藤名校！ 8所全錄取
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- NHK來訪 梁家榮曬日文
- 警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
- 14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
- 搶奧運財 東京迪士尼砸208億
- 公園遭小偷 無障礙扶手也拔走
- 53萬會錢欠10年…「玖壹壹」春風爸遭討債 被爆毆人
- NBA》真的好想拿大三元 魏少哨響前罰球藏不住野心（影音）
- 自由廣場》請教何瑞英、陳佩琪女士
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 幼兒園老師正翻天！ 原來她還有另個身分...
- 國民黨主席選舉 詹啟賢等4參選人領表
- 公車改里程計價 用「市民卡」划算
- 桃園城市紀錄片成果影展 明起中壢首映
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- NBA》詹皇轟36分擊敗塞爾提克 騎士坐穩東部龍頭
- 旅客量下滑不只墾丁 屏東大鵬灣去年也狂跌二成
- 敘化武攻擊案 美警告採取單邊行動
- 一樣是大腸癌 "他"撐過6年沒做化療
- 女人沒野心？研究：男女沒差 錯的是公司
- 拒付運將15萬和解金 李妍憬砸70萬抽脂
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夏普8代線與10代線增產能 助電視品牌搶市
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分