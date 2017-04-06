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裝置潮需求未現 3月營收表現分歧 太陽能廠各謀出路

2017-04-06  09:40

〔記者張慧雯／台北報導〕由於原預估3月份會湧現的中國市場搶裝潮並未如預期顯現，使今年第1季全球太陽能需求低於預期，達能（3686）昨（5）日公告3月營收為0.65億元、月減率為16.19％，昇陽光電（3561）也公告3月營收為4.59億元、月增率為2.32％；今日開盤後大盤小跌，達能維持平盤7.1元、昇陽光電則小跌0.05元。

達能表示，中國市場搶裝潮並未如預期顯現，使今年第1季的整體需求低於預期，由於供應鏈市場成交量萎縮，多晶矽晶片需求與價格在本月疲軟走弱，達能3月營收也因此下滑；達能認為，雖然目前市場需求相對平淡，但在中國光伏補貼到期日為第2季底的明確目標下，市場預估在4月中旬的中國太陽能展後，將有望帶動需求熱潮與價格回溫。

而受到需求降溫的影響，昇陽光電早在前幾年就開始發展特殊太陽能產品，3月中更宣布切入水上型太陽能發電系統，由旗下子公司中陽光電取得新豐湖口地區6處埤塘共計18.75MW 水上型太陽能發電系統的開發使用權，正式跨足水上型太陽能發電系統的領域。

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  • 昇陽光電今日開盤後維持在平盤附近震盪。（記者張慧雯翻攝）

    昇陽光電今日開盤後維持在平盤附近震盪。（記者張慧雯翻攝）

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