一例一休發酵 3月客運飆漲18.28％ 28年最大漲幅

2017-04-06 09:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布3月CPI年增率0.18%，以交通及通訊類漲2.78%最多，其中客運汽車票大漲18.28%，創28年1個月以來最大漲幅，油料費也漲15.63%。至於食物類則跌1.72%，其中水果續漲13.81%，外食費漲1.96%，創22個月以來最大漲幅，但蔬菜下跌38.34%，蛋類也跌12.24%。

主計總處國勢普查處副處長梅家瑗表示，過去5年客運汽車票漲幅相當小，過去2年甚至走跌，3月客運汽車票大漲18.28%，漲幅明顯高於以往，外食費漲幅也擴大，但漲價原因難以釐析，可能與油料費上漲、一例一休效應等有關，也可能是長期累積後一次調漲所致。

根據主計總處調查，3月CPI較去年同月漲0.18%，主因水果仍受上年天候因素，影響供量而價漲，加上水產品、外食費、油料費、燃氣與運輸費價格調漲；但蔬菜、蛋類、家庭用電、通訊費及3C 消費性電子產品價格較上年下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，上漲1.14％，核心物價漲0.95％。梅家瑗表示，目前整體物價仍屬於溫和平穩。