與許氏參業集團策略聯盟 台鹽將進軍美國
2017-04-06 09:15
臺鹽（1737）董事長陳啓昱（中）與美國花旗參出口商許氏參業集團董事長許忠政（左）及大地天然生技三方簽署合作意向書，將進行通路及產品合作。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕臺鹽（1737）與美國花旗參出口商許氏參業集團及大地天然生技三方簽署合作意向書，初期將把臺鹽旗下美容商品引進許氏參業在美國的通路販售，進軍美國市場。
臺鹽董事長陳啟昱並指出，臺鹽目前在全台有約100家直營和加盟門市，將引進許氏參業旗下花旗參系列商品進駐100家門市販售，大地天然生技將負責打造兩岸行銷通路，攜手開拓國際養生市場。
他並透露，臺鹽是率先將「海洋鹼性離子水」引進台灣市場的企業，多年來穩坐離子包裝水市占率第一，三方也將結合臺鹽的水及許氏參業的花旗參優勢，開發「參Y水」及「參Y茶」等養生飲品，預計今夏飲料旺季前上市。
現年75歲的許氏參業集團董事長許忠政表示，他從小在澎湖長大，母親生了14個孩子，自幼生活困苦，台大外文系畢業的他有一天終於出國，意外發現了花旗參的商機，而落腳美國種花旗參。
至今，許氏參業集團年營收約7000萬美元（約新台幣21.4億元），許氏參業的花旗參除了美國，還賣到馬來西亞及香港等地，在中國13個省份也建立了400個營業據點，這次返國與臺鹽合作可說是他人生除了結婚之外，第2個重要的日子。
台鹽包裝水及食鹽等產品目前約占整體營收80%，美容保養品及保健用品約佔20%，與許氏參業策略聯盟後，預計將帶動美容保養品及保健用品營收向上成長。
至於食鹽部份，陳啟昱透露，將配合政府南向政策赴印尼設立精鹽廠，初估投資金額約40億元，規畫年產能10萬噸精鹽廠，進軍印尼精鹽市場，預計4月可完成可行性評估。
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