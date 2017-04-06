4/6重要財經新聞一覽
自由時報財經︰2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
Apple pay綁定信用卡數，金管會首度揭露！金管會主委李瑞倉昨在立法院表示，三月二十九、三十日這兩天，七家首波配合銀行已綁定四十一．五萬張信用卡；他強調，未來會定期公開揭露Apple pay消費金額，也希望國內非現金支付佔比能明顯拉高。
相關新聞請見：2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
蘋果日報財經︰匯率操縱名單 台灣除名機率高
美國即將於4月中前公布最新「匯率操縱國」觀察名單，據財金官員透露，台灣因「干預匯市」的重點觀察指標－外匯存底，去年僅增81.7億美元，足足比美方認定的門檻低了20億美元以上，台灣有望從「匯率操縱國」觀察名單中除名，也導致外資近期在台北匯市態度悄悄降溫，台幣兌美元匯率連4個交易日走貶。
工商時報財經︰台灣3月景氣 大擴張 製造業PMI罕見上揚至65.2
3月台灣採購經理人指數昨（5）日公布，製造業PMI、非製造業NMI出現罕見的雙雙大幅上揚，皆穩站擴張區（指數在50以上）；其中3月PMI為65.2，較上月大升9.4，連續13個月擴張、也是2012年7月指數創編以來最高點；NMI則為55.1，也較上月攀升6.6，同時擺脫緊縮。
中國時報財經︰台企聯發起 台商民營銀行有譜
大陸台商銀行籌設有譜，據了解，首家由台商自行籌設的銀行，將定名為「台商民營銀行」，主要由台企聯幹部與台商發起，總部將設在大陸南方的金融服務業重鎮-深圳前海，這將是大陸首家由台商自發成立的銀行，目前待大陸有關部委批准中。
經濟日報財經︰房市回春 Q1交易增41%
都會區房市交易量明顯回溫，六都昨（5）日公布3月建物買賣移轉件數，六都累計1.75萬件，年增30%、月增43%，同時統計六都首季的移轉件數達4.54萬件，較去年同期成長41%。房產專家認為，房市交易已擺脫量縮走勢，顯現房市開始回春。
星島日報財經︰雄安三縣嚴打炒樓 A股78隻概念股漲停
清明小長假後，內地股市昨天復市，焦點自然落在雄安新區概念股。雖然中央近日不斷出招，甚至拉人封鋪，全面為「雄安新區」降溫，但昨日相關概念股仍「不負所望」全線飆升，延續港股周一的熱炒盛況。北京、天津、河北的78隻相關股份勁升10%至漲停板。其中，金隅A、H股（2009）齊爆升，走勢最惹眼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 證券行情表、證券表格
- 電子支付同時存發票 財資中心：未來 Samsung Pay做得到
- 公股掌過半彰銀股權？ 台新金槓財政部
- 穿了30年 警察制服要改了
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 貴婦賓士車被開槍 疑與8千萬糾紛有關
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 妻子找這位綜藝大哥站台... 當年讓林國春成功選上議員
- 川習會前夕 北韓又搗彈 美動氣中尷尬
- 屏東修復眷舍 獲補助4.8億
- 碧潭和美山、文山農場 賞螢將開跑
- 幼兒園老師正翻天！ 原來她還有另個身分...
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 下週一鋒面報到 吳德榮：北台灣天氣不穩有陣雨
- 白宮資深官員：川習會 不會偏離3公報與台灣關係法
- 《商標法糾紛》小S代言塑身衣負責人遭訴
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 自由廣場》請教何瑞英、陳佩琪女士
- 井上真央緊抓花心松本潤-不甩小三 鞏固正宮寶座
- 韋蘭德10K開幕 平老虎紀錄
- 議員選舉11個選區 進黨徵召35歲以下青年出戰
- 開心倒數LAST DAY 歐陽娜娜燦笑錄音粉絲暴動
- 2台人腿綁3.7公斤安毒 闖關印尼
- 史崔利轉戰馬林魚首次先發 今日賽事預告與轉播
- 批洪秀柱造謠未道歉 黃國昌強硬提告
- 花蓮店家轉型 推穆斯林友善食物
- 嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 批發價每斤10元 牛番茄紅了農民臉綠了
- 防核武斬首金正恩 美韓推動「三把匕首 」
- 輕軌二階列車 明年8月底運抵
- 連署過關 金門博弈公投 最快9月投票
- 18 趴6年退場 有可能提前
- 澎恰恰 為《釧兒》化身街頭藝人
- 被火紋身毀容 28歲女模找到真愛
- 遭誤認為地鐵炸彈客 俄穆斯林男丟工作
- 醫病》甜食生痰、蜂蜜止咳的矛盾之疑？美女中醫師這麼說…
- 〈實現我的旅遊夢〉走進原始森林尋棕熊─斯洛維尼亞
- 美售F35？ 軍方：樂觀其成
- 美國務院：信守台灣關係法中所有承諾
- 宜蘭縣婦人落水 消防人員驚險救援
- 女人沒野心？研究：男女沒差 錯的是公司
標題：4/6重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email