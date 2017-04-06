4/6重要財經新聞一覽

2017-04-06 09:10

自由時報財經︰2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay

Apple pay綁定信用卡數，金管會首度揭露！金管會主委李瑞倉昨在立法院表示，三月二十九、三十日這兩天，七家首波配合銀行已綁定四十一．五萬張信用卡；他強調，未來會定期公開揭露Apple pay消費金額，也希望國內非現金支付佔比能明顯拉高。

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蘋果日報財經︰匯率操縱名單 台灣除名機率高

美國即將於4月中前公布最新「匯率操縱國」觀察名單，據財金官員透露，台灣因「干預匯市」的重點觀察指標－外匯存底，去年僅增81.7億美元，足足比美方認定的門檻低了20億美元以上，台灣有望從「匯率操縱國」觀察名單中除名，也導致外資近期在台北匯市態度悄悄降溫，台幣兌美元匯率連4個交易日走貶。

工商時報財經︰台灣3月景氣 大擴張 製造業PMI罕見上揚至65.2

3月台灣採購經理人指數昨（5）日公布，製造業PMI、非製造業NMI出現罕見的雙雙大幅上揚，皆穩站擴張區（指數在50以上）；其中3月PMI為65.2，較上月大升9.4，連續13個月擴張、也是2012年7月指數創編以來最高點；NMI則為55.1，也較上月攀升6.6，同時擺脫緊縮。

中國時報財經︰台企聯發起 台商民營銀行有譜

大陸台商銀行籌設有譜，據了解，首家由台商自行籌設的銀行，將定名為「台商民營銀行」，主要由台企聯幹部與台商發起，總部將設在大陸南方的金融服務業重鎮-深圳前海，這將是大陸首家由台商自發成立的銀行，目前待大陸有關部委批准中。

經濟日報財經︰房市回春 Q1交易增41%

都會區房市交易量明顯回溫，六都昨（5）日公布3月建物買賣移轉件數，六都累計1.75萬件，年增30%、月增43%，同時統計六都首季的移轉件數達4.54萬件，較去年同期成長41%。房產專家認為，房市交易已擺脫量縮走勢，顯現房市開始回春。

星島日報財經︰雄安三縣嚴打炒樓 A股78隻概念股漲停

清明小長假後，內地股市昨天復市，焦點自然落在雄安新區概念股。雖然中央近日不斷出招，甚至拉人封鋪，全面為「雄安新區」降溫，但昨日相關概念股仍「不負所望」全線飆升，延續港股周一的熱炒盛況。北京、天津、河北的78隻相關股份勁升10%至漲停板。其中，金隅A、H股（2009）齊爆升，走勢最惹眼。