台股開盤下跌18.31點 報9931.17點
2017-04-06 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌18.31點，跌幅0.18％，報9931.17點，成交金額為24.93億元。
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