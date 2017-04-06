小資族輕鬆投資 台銀黃金存摺200元就能買
2017-04-06 08:43
〔記者盧冠誠／台北報導〕小資族也能輕鬆投資黃金！台灣銀行宣布，不同過去以重量為單位，現在民眾可以最低金額200元買賣黃金，交易金額將依當時掛牌價換算為單位數量後入帳、扣帳。
「全部都是200！」台銀貴金屬部經理邱進賢說，新台幣、美元、人民幣等幣別計價的黃金存摺，最低買賣金額各200元、200美元、人民幣200元。
邱進賢表示，台銀目前黃金存摺開戶數約65萬戶，如果是採單位數量買賣方式，新台幣及人民幣計價的最低買進單位為1公克，美元計價為1英兩（31.1公克）。
昨日台銀1公克、1英兩黃金存摺賣出價分別為1233元、1261.55美元，若與最低金額200元或200美元相比，投資門檻明顯降低。
台銀指出，新台幣及人民幣計價黃金存摺重量的換算，計算至公克以下小數點第二位；美元計價則是先計算至英兩以下小數點第六位，再以每英兩31.1公克折算至公克以下小數點第二位。
邱進賢舉例，客戶以200美元買進美元計價黃金存摺，依3月9日第一盤掛牌價每英兩1212.35美元折算可買進5.13公克黃金並存入黃金存摺。
展望金價走勢，邱進賢認為，國際金價第一季漲幅約8.5％，且上個月即使回檔，亦多能守住1200美元大關，整體來看，今年表現可望較去年樂觀。
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