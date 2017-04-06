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投資人憂利率走向 美股全面收黑

2017-04-06  05:44

〔中央社〕彭博報導，在美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀錄後，美股尾盤在最後90分鐘急轉直下，全面收黑，主因投資人憂慮利率走向和川普政府的稅務改革可能性。

道瓊工業指數跌41.09點或0.20%，報20648.15點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌34.130點或0.58%，報5864.478點。

標準普爾500指數跌7.21點或0.31%，報2352.95點。

費城半導體指數跌6.949點或0.69%，報993.530點。

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