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能源股上揚 汽車股下挫 歐股漲跌互見

2017-04-06  02:36

〔中央社〕彭博報導，歐洲股市漲跌互見，礦業和石油類股上揚，抵銷汽車類股跌幅。

道瓊歐洲600指數漲0.06點或0.02%，報380.09點。

英國股市FTSE 100指數漲9.86點或0.13%，報7331.68點。

法國股市CAC 40指數跌9.28點或0.18%，報5091.85點。

德國股市DAX指數跌64.80點或0.53%，報12217.54點。

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