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「小非農」數字亮眼 美股週三走高

2017-04-05  23:29

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國股市週三開高走高，因ADP發布的就業報告數字優於預期，道瓊工業指數漲幅逼近200點，史坦普500指數及那斯達克指數分別漲0.67%、0.53%。

美國人力資源服務業者ADP（Automatic Data Processing）週三公布數據顯示，美國民間企業今年3月新增就業達26.3萬人，高於預期，2月29.8萬人則修正為24.5萬；ADP被稱為「小非農」，常被視為是美國勞工部發布非農業新增就業人口的先前指標。

截至台灣時間晚間22點50分，道瓊工業指數、史坦普500指數及那斯達克指數分別漲0.88%、0.67%、0.53%，分別報20871.31點、2376.02點、5929.65點。

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  • 美國股市週三開盤走高，因ADP發布的就業報告數字優於預期，道瓊工業指數漲幅逼近200點。（美聯社）

    美國股市週三開盤走高，因ADP發布的就業報告數字優於預期，道瓊工業指數漲幅逼近200點。（美聯社）

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