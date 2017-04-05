大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出3注

2017-04-05 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月5日）開獎的第106000027期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000081期今彩539，頭獎3注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市鳳山區凱旋路273號的金幸福彩券行、新北市新莊區新泰路35號的大金寶彩券行以及台北市信義區松隆路56號的八八旺電腦彩券行開出。

第106000027期大福彩中獎號碼為：「09、11、25、26、27、28、29，特別號12。」頭獎摃龜；貳獎共6注獲得，每注可得25萬元；參獎共170注獲得，每注可得4000元；肆獎共2552注獲得，每注可得400元；普獎共1萬7879注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共18注獲得，每注可得10萬元。

第106000081期今彩539中獎號碼為「12、15、19、20、30」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共229注獲得，每注可得2萬元；參獎共7420注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8160注獲得，每注可獲得50元。

第106000081期39樂合彩中獎號碼為「12、15、19、20、30」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8245注中獎，每注可得1125元。

第106000081期3星彩中獎號碼為「956」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000081期4星彩中獎號碼為「9399」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」