大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-05 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：09、11、25、26、27、28、29，特別號12。

今彩539：12、15、19、20、30。

39樂合彩：12、15、19、20、30。

3星彩：956。

4星彩：9399。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」