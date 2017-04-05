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公平法增設「日矽條款」 立院初審通過

2017-04-05  22:16

〔記者廖千瑩／台北報導〕立法院經濟委員會今天初審通過公平交易法部分條文修正草案，明訂發生敵意併購時，公平會須提供被併購方必要資料，並徵詢意見，讓被併購方能有得知併購資訊與表達意見的權利；且延長審查併購期限從30天改為30個工作天。

此案是由民進黨立委蘇震清等人所提，今天在立法院經濟委員會初審通過，蘇震清指出，一般來說，公平會受理併購案是採取申報異議制，如果是敵意併購，公平會應該要積極作為，不能在法定時間內拖過沒有決議就過了，一定要有決議。

國民黨立委王惠美說，為了避免敵意併購時，被併的一方不甘願，依照現在的制度採取書審來看，資訊根本不充分；公平會主委黃美瑛也說，台灣其實較少發生敵意併購案例，台灣是最近日矽案才有，但後來又變成合意，不過她認為明訂於條文公平會也同意這樣的方向。

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  • 公平會主委黃美瑛說，台灣其實較少發生敵意併購案例，台灣是最近日矽案才有，但後來又變成合意。圖為日月光董事長張虔生（左）、矽品董事長林文伯（右）日前共同簽署「共同轉換股份備忘錄」。（資料照，記者朱沛雄攝）

    公平會主委黃美瑛說，台灣其實較少發生敵意併購案例，台灣是最近日矽案才有，但後來又變成合意。圖為日月光董事長張虔生（左）、矽品董事長林文伯（右）日前共同簽署「共同轉換股份備忘錄」。（資料照，記者朱沛雄攝）

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標題：公平法增設「日矽條款」 立院初審通過


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