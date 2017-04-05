Apple pay不繳稅？ 財部：說法不正確
2017-04-05 20:15
［記者吳佳蓉／台北報導］有分析師批評，Apple Pay比Uber還糟糕，不但沒把餅做大，還且還沒繳稅。對此，財政部官員解釋，Uber與Apple Pay經營型態並不相同，繳稅方式無法直接比較，且國內發卡銀行支付抽成手續費給Apple，依規定，營業稅課徵主體及所得扣繳責任，都落在國內銀行身上，「Apple pay沒繳稅的說法，不太正確。」
官員解釋，Uber稅的問題，主要出在其自認為資訊科技業，但國稅局認為實際上為汽車運輸業，兩個身份需繳納的稅負不同，因此產生Uber繳稅金額不足的漏稅問題。且Uber的經營型態為B2C，與Apple Pay和國內發卡銀行合作、屬B2B的經營型態，雖然一樣為屬境外電商，但課稅方式不同，無法完全類比。
且銀行人士表示，國內發卡銀行與Apple Pay合作，需支付一定比率手續費給Apple，舉例來說，信用卡綁定量在Apple 設定門檻以下的交易，每筆需支付千分之2手續費；綁定量若達門檻以上，每筆手續費可降為千分之1.5。
財政部官員表示，依照上述金流模式，手續費是由國內發卡銀行付給在台無營業據點的Apple，依規定，營業稅本來就是由支付方就給付金額負擔5%，也就是由國內發卡銀行繳納，課稅主體不是Apple。在此前提下談Apple Pay不繳稅，是不太正確的說法。
官員指出，國內銀行的會計帳務支出，都須經會計師簽證，國稅局也有其選案查核機制，這部分短漏報風險應不高。在所得稅方面，國內銀行支付給Apple的任何佣金，在匯給Apple時，依規定，會直接扣繳20%繳稅；除非銀行疏忽未扣繳，否則應該不會有漏稅問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Apple Pay
財經‧本日最多瀏覽
- 打趴台灣行動支付 Apple pay2天綁卡41.5萬張
- 投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 台股開盤上漲55.13點 報9866.65點
- 書劍集》貿易秩序的重整或失控？
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 福伯駕機險釀禍 FAA不吊銷執照
- 兩岸與國際》身陷冏途，習近平敗陣收場已成必然
- 費玉清開黃腔神解「麻將4步驟」 自己先笑歪
- 最冏搶匪 斧頭打劫只拿到3包零食
- 哈林二度當爸 主播妻傳生女娃
- 預算沒審就先簽約 方陣快砲採購 海軍司令遭懲處
- 大樂透頭獎連6摃
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- MLB》手肘韌帶部份撕裂 經典賽王牌投手停機
- 正妹脫北者批金正恩身型肥大 人民卻吃蚱蜢、蜻蜓
- 技巧好又帥的「未婚」SBL男神大搜查 你最愛哪一個？
- 《NBA夯話題》拓荒者要保老8 東部5隊隨時翻盤
- 台灣YouTuber沒料？ 戰神蘇美這麼回讓網友大讚
- （獨家）豬哥亮病房開口 語調平穩講了這句話
- 《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP
- 藝術牆拆了 立仁四路路口拓寬
- 百年古剎淪陷 比丘尼埋鍋造飯等待收復
- 〈愛情塔羅占卜〉相愛的決心 讓愛延續
- 武則天出演微電影 最在意幾條魚尾紋
- 北港媽遶境犂炮 在地社團推認證
- 孫儷片場凸肚慢慢走 疑有了老三
- A兩單身老榮民財產286萬 退輔會輔導員重判14年半
- 「爺級」管理員放A片 強抓女童手「握鳥」
- 花蓮抽水站 清淤防汛
- 兼任教師解聘爭議 教育部要幫大學買單6千萬
- 聯邦藝術巡迴展 赴梅嶺美術館
- E奶女星薄紗曬胸器 靚壓奧蘭多前妻宋仲基初戀
- 48億銀彈攻勢 丹尼爾克雷格續扮007龐德
- MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗
- 迪士尼公主音樂會 自我加冕挺女力
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 檢驗卡關 毒尿塞爆高市警冰箱
- 台版《太陽》名單曝光？導演駁斥：全沒接觸過
- 醫訊》病患家屬抗議醫療過失 雙和院方：無過失願溝通
- 胡志強陪同下...郝龍斌領表參選國民黨主席
- WWW之父 獲電腦界諾貝爾獎
- 「抓飛」爭議 長榮航空與工會調解成立
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Apple pay不繳稅？ 財部：說法不正確
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分