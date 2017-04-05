Apple pay不繳稅？ 財部：說法不正確

2017-04-05 20:15

［記者吳佳蓉／台北報導］有分析師批評，Apple Pay比Uber還糟糕，不但沒把餅做大，還且還沒繳稅。對此，財政部官員解釋，Uber與Apple Pay經營型態並不相同，繳稅方式無法直接比較，且國內發卡銀行支付抽成手續費給Apple，依規定，營業稅課徵主體及所得扣繳責任，都落在國內銀行身上，「Apple pay沒繳稅的說法，不太正確。」

官員解釋，Uber稅的問題，主要出在其自認為資訊科技業，但國稅局認為實際上為汽車運輸業，兩個身份需繳納的稅負不同，因此產生Uber繳稅金額不足的漏稅問題。且Uber的經營型態為B2C，與Apple Pay和國內發卡銀行合作、屬B2B的經營型態，雖然一樣為屬境外電商，但課稅方式不同，無法完全類比。

且銀行人士表示，國內發卡銀行與Apple Pay合作，需支付一定比率手續費給Apple，舉例來說，信用卡綁定量在Apple 設定門檻以下的交易，每筆需支付千分之2手續費；綁定量若達門檻以上，每筆手續費可降為千分之1.5。

財政部官員表示，依照上述金流模式，手續費是由國內發卡銀行付給在台無營業據點的Apple，依規定，營業稅本來就是由支付方就給付金額負擔5%，也就是由國內發卡銀行繳納，課稅主體不是Apple。在此前提下談Apple Pay不繳稅，是不太正確的說法。

官員指出，國內銀行的會計帳務支出，都須經會計師簽證，國稅局也有其選案查核機制，這部分短漏報風險應不高。在所得稅方面，國內銀行支付給Apple的任何佣金，在匯給Apple時，依規定，會直接扣繳20%繳稅；除非銀行疏忽未扣繳，否則應該不會有漏稅問題。