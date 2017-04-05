櫃買審查年報結果 4公司被打入全額交割

2017-04-05 20:01

〔記者陳柔蓁／台北報導〕上櫃公司105年度財務報告形式審閱已於今（5）日完成，根據櫃買中心審閱結果，迎輝（3523）、德宏（5475）、北基（8927）、富驛-KY（2724）4家公司因淨值已低於5元被打入全額交割。

迎輝（3523）因去年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本2分之1，且會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告；德宏（5475）因財務報告顯示淨值已低於所列示股本2分之1，其公司債德宏五（54755）、德宏八（54758）、德宏九（54759）一併全額交割；北基（8927）因105年度財務報告會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，其普通股股票並自106年4月7日起暫停融資融券交易，但了結交易不受此限。

富驛-KY（2724）則因為去年財務報告顯示淨值已低於所列示股本2分之1，且同時低於所列示股本10分之3，並經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，故打入全額交割且採30分鐘搓合一次的分盤方式交易。