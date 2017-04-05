中國急起直追 南韓科技優勢遭威脅
2017-04-05 20:54
〔記者盧永山／台北報導〕從三星電子的智慧手機、世界最快的連網速度和優異的創新能力，南韓向來具有科技優勢，但由於中國業者急起直追，南韓的優勢已遭到嚴重威脅。
儘管南韓最有希望當選總統的在野黨領袖文在寅已表示，將推出計畫研發新科技，以帶動未來5年南韓經濟成長，但南韓企業相較於中國同業的優勢正在拉近中。
根據國營智庫「南韓產業經濟和貿易研究院」的報告，在5年內，包括高階智慧手機、穿戴式裝置、記憶晶片、智慧電器等，南韓與中國在很多部門的技術幾乎已經不相上下。
首爾SK研究院經濟學家金玄旭（Kim Hyeon Wook）表示：「在主要產業中，南韓似乎僅在半導體和顯示器部門對中國擁有競爭優勢。南韓政府不該坐視，應打造整合性藍圖，進行展望未來的必要計畫和改革。」
根據「南韓產業技術評估管理研究院」（KEIT）的報告，在生技、顯示器等24個重要科技領域，南韓超前中國的平均幅度只剩下0.9年，這意味了南韓企業若不加把勁，將會坐以待斃。
「南韓產業經濟和貿易研究院」中國產業研究主管曹祖爾（Cho Chuel）表示，中國產業的進步正在改變南韓和中國的價值鏈結構，相較於南韓從前製造高附加價值、高科技產品所形成的垂直結構，今後的競爭將變得更為平等，南韓企業須擴大投資，生產更具競爭力的產品。
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