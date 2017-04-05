川普簽行政命令加強雙反 經部籲勿違法轉運中國貨
2017-04-05 20:20
中國太陽能板及部分鋼品在美遭課徵高額反傾銷稅。圖為一中國河北鋼廠。（路透）
〔記者黃佩君／台北報導〕美國總統川普日前簽署行政命令調查美國龐大貿易逆差原因，並將加強徵收反傾銷和反補貼稅。經濟部貿易局表示，未來美國勢必對違反其貿易及關稅法規行為採取更嚴格措施，不排除對共謀出口商進行關務詐欺調查。由於過去台灣部分業者違規自中轉運太陽能、部分鋼品，藉以規避自中輸美的雙反稅率，貿易局呼籲台業者勿偽報原產地，避免受美調查。
貿易局表示，川普總統於3月31日簽署行政命令，將強化執行反傾銷稅、平衡稅及貿易與關稅法規，並指示國土安全部長與財政部長、商務部長及貿易代表合作，針對高風險進口商可能逃漏雙反稅問題進行查緝，並執行計畫打擊違反美國貿易及關稅法規之情形。
根據該命令，美國土安全部長需於90天內提出相關計畫。貿易局表示，未來若政策確定，美國勢必對貿易及關稅法規的行為採取更嚴格措施，如逃漏雙反稅、未切實申報產地來源等。美國除對進口商要求保證金及追繳雙反稅外，也不排除對共謀之出口商進行關務詐欺調查，並依犯罪情節輕重處以刑責或行政罰則。
該命令也要求司法部優先追訴嚴重違反貿易法規之行為，包括嚴重的關務詐欺行為如稅則分類錯誤、規避關稅及雙反稅、走私、偽標、摻假或其他涉及健康與安全之貨品變造等，將會加強執法。
貿易局表示，由於中國太陽能板及部分鋼品在美遭課徵高額反傾銷稅，過去部分台灣廠商違規轉運並不實申報產地，藉以助中產品規避稅率，卻導致台廠連帶遭調查甚至課稅；在美國相關加強打擊違反貿易法規措施上路後，恐會加強執法，呼籲台廠勿違法轉運、偽報產地，否則將遭受美國行政處分及課以刑責。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 打趴台灣行動支付 Apple pay2天綁卡41.5萬張
- 投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 台股開盤上漲55.13點 報9866.65點
- 書劍集》貿易秩序的重整或失控？
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 清明節跳溪尋短？海巡CPR救回一命
- 保濕機是醫療器材 不能亂賣
- 百年鳳凰木還有救！ 南市府全力搶救
- （圖輯影音）張本渝當紅娘 服務不設限
- 《謠言終結站》溫泉魚咬腳會傳染？ 愛滋10大謠言瞎爆了
- 艋舺B2營運3個月 單日來客個位數
- （獨家）傳被豬哥亮列「黑名單」 馬如龍說話了！
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- MLB》超級萬磁王 搶1分被球砸3次（影音）
- 〈生活停看聽〉真的匯錯錢 誤認為詐騙
- 台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四
- 林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇
- 明年採新制 大馬頂超賽畫句點
- 超萌！佛像手拿冰淇淋 梁詠琪愛女說的是她...
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 像到萌翻了！隋棠愛女炸毛撞臉花媽
- 郵差加入長照 中華郵政：無上路時間表
- 中職》陳琥好投奪二軍首勝 解禁日仍在下半季
- 大樂透頭獎連6摃
- 美方稱恪守一中政策 川習會台灣議題應無意外
- 古蹟被當皮球踢 百年山佳車站將開放民營
- 幫中國墮胎？川普斷聯國10億金援
- 法比基尼妹醉倒 女警護花防撿屍
- （影音）張本渝單身享受3男追求 透露：隨時可能閃婚
- 李勤岸／秀英會秀英花 － 三重埔秀英花復育記
- 繼「人工摧毀」後 小哥「面膜拚保險套」再發功
- 原住民運動會 虎高郭千卉跳遠拿全國金牌
- 受氣候影響 台東熱帶水蜜桃減產！
- 米可白廚藝兩光 湯麵冒泡泡是因...
- 萬磁王大鵰現形 抱女兒飛高那裡也不安份
- 遊子返鄉 把澳洲咖啡文化帶進宜蘭
- 北韓又射了 川習會前夕發射導彈示威
- NCAA大學男籃錦標賽》喬丹母校北卡 逆襲摘第6冠
- M-Police 凡查過必留下痕跡
- 大新竹輕軌路網 立委爭取延伸頭份、竹南
- 僑委會北美巡演 宜蘭演出先分享
- 綠營要去蔣化 洪秀柱：無視人民感情
- 針眼養到鴿蛋大 視力只剩0.6
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普簽行政命令加強雙反 經部籲勿違法轉運中國貨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分