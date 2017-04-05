川普簽行政命令加強雙反 經部籲勿違法轉運中國貨

中國太陽能板及部分鋼品在美遭課徵高額反傾銷稅。圖為一中國河北鋼廠。（路透）

2017-04-05 20:20

〔記者黃佩君／台北報導〕美國總統川普日前簽署行政命令調查美國龐大貿易逆差原因，並將加強徵收反傾銷和反補貼稅。經濟部貿易局表示，未來美國勢必對違反其貿易及關稅法規行為採取更嚴格措施，不排除對共謀出口商進行關務詐欺調查。由於過去台灣部分業者違規自中轉運太陽能、部分鋼品，藉以規避自中輸美的雙反稅率，貿易局呼籲台業者勿偽報原產地，避免受美調查。

貿易局表示，川普總統於3月31日簽署行政命令，將強化執行反傾銷稅、平衡稅及貿易與關稅法規，並指示國土安全部長與財政部長、商務部長及貿易代表合作，針對高風險進口商可能逃漏雙反稅問題進行查緝，並執行計畫打擊違反美國貿易及關稅法規之情形。

根據該命令，美國土安全部長需於90天內提出相關計畫。貿易局表示，未來若政策確定，美國勢必對貿易及關稅法規的行為採取更嚴格措施，如逃漏雙反稅、未切實申報產地來源等。美國除對進口商要求保證金及追繳雙反稅外，也不排除對共謀之出口商進行關務詐欺調查，並依犯罪情節輕重處以刑責或行政罰則。

該命令也要求司法部優先追訴嚴重違反貿易法規之行為，包括嚴重的關務詐欺行為如稅則分類錯誤、規避關稅及雙反稅、走私、偽標、摻假或其他涉及健康與安全之貨品變造等，將會加強執法。

貿易局表示，由於中國太陽能板及部分鋼品在美遭課徵高額反傾銷稅，過去部分台灣廠商違規轉運並不實申報產地，藉以助中產品規避稅率，卻導致台廠連帶遭調查甚至課稅；在美國相關加強打擊違反貿易法規措施上路後，恐會加強執法，呼籲台廠勿違法轉運、偽報產地，否則將遭受美國行政處分及課以刑責。