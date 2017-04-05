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毅嘉第一季營收14.74億 年增10％

2017-04-05  19:40

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）3月自結合併營收金額約為5.66億元，較上個月增加13%，同時較去年同期增加9%，第一季營收約為14.74億元，較去年同期成長10%。

毅嘉表示，第二季預期在客戶年度新機備貨帶動下，合併營收可望持續攀升而逐季增長。

毅嘉3月營收中，軟板產品為4.48億元，機構整合元件產品為1.23億元。毅嘉指出，3月份因工作天數回穩，且客戶訂單持續放量，帶動集團營收顯著成長，同時，在消費型、車用、光通訊產品的佈局逐步發酵，第一季度整體的接單亦較去年同期成長。

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  • 毅嘉（2402）第一季營收約為14.74億元，較去年同期成長10%。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    毅嘉（2402）第一季營收約為14.74億元，較去年同期成長10%。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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