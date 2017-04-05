太陽能3月營收表現分岐 昇陽成長、達能下滑

2017-04-05 18:54

〔記者張慧雯／台北報導〕由於原預估3月份會湧現的中國市場搶裝潮並未如預期顯現，使今年第一季的整體需求低於預期，達能（3686）今（5）日公告2017年3月營收為0.65億元、月減率為16.19%，昇陽光電（3561）也公告3月營收為4.59億元、月增率為2.32%。

達能表示，中國市場搶裝潮並未如預期顯現，使今年第一季的整體需求低於預期，因為供應鏈市場成交量萎縮，多晶矽晶片需求與價格也因此在本月疲軟走弱，達能3月營收也因此下滑。

達能指出，雖然目前市場需求相對平淡，但在中國光伏補貼到期日為第二季底的明確目標下，市場預估在4月中旬的中國太陽能展後，將有望帶動需求熱潮與價格回溫。

此外，在台灣政府替代能源新政策的激勵下，國內太陽能系統裝置的速度也逐漸加快，各地政府機關，例如桃園市政府推動在工廠屋頂或埤塘建置太陽能發電系統，新北市政府也推動下轄工業區工廠導入太陽能發電系統，並有金融業者提供專屬融資方案可供搭配減輕負擔，對國內太陽能產業供應鏈的維持與發展將逐漸產生助益。