公股掌握彰銀過半股權？ 台新金回應了
2017-04-05 18:43
〔記者王孟倫／台北報導〕針對今日媒體報導「彰銀改選，公股掌控過半股權」，台新金控在晚間發表三點聲明，籲請財政部應正視政府誠信、履行當年釋股承諾，讓台新金繼續經營彰銀。
首先，台新金指出，財政部2005年當時為順利解決彰銀財務困境，於當年7月5日發布公告並於投標前一日出具公函，同意支持所引進之金融機構取得彰銀經營權；對此，台北地院也認定雙方間具有契約關係，而法界學者日前在一場座談會中，也不認同財政部以空口否認契約並作為爭奪經營權之藉口。
台新金引述當天學者發言，包括：台大法學院教授謝銘洋認為，「只要台新金還是彰銀的最大股東，財政部與台新金間的合約就有效，否則財政部的公告，不僅成為不實廣告，甚至有詐欺之嫌」。
其次，對於媒體報載，泛公股持股已達30%，再加上委託書徵求，彰銀改選公股掌控過半股權；台新金表示，根據當年出具的公函，財政部除了要支持得標人取得彰銀經營權外，財政部等相關公股計畫「將以適當方式全部釋出公股」，故釋股承諾至為明確。
台新金抨擊，如今，泛公股不僅未履行釋股承諾，甚至加碼持股彰銀，這無疑是重演2014年彰銀股權爭奪戲碼。
第三，對於財政部等公股本次擬再以公權力介入彰銀經營之爭，台新金籲請財政部應正視政府誠信、依約履諾，而台新金也會繼續努力，以維護股東權益，也期盼各界予以支持。
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