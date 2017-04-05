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可成3月營收49.71億元 月成長4.8％

2017-04-05  18:02

〔記者張慧雯／台北報導〕可成科技（2474）今（5）日公布自行結算2017年3月營收為49.71億元，較2月47.45億元，增加 2.26 億元，月營收成長4.8%。

此外，今年首季可成營收累計為145.80億元，較前一季合併營收240.16 億元，季減率39.3%; 相較2016年同期合併營收168.43億元減少 13.4%。

可成發言人巫俊毅表示，首季營收表現受匯率、季節性新舊產品交替影響。對今年的展望仍是樂觀，成長動能將來自下半年；所以上半年維持淡季、下半年強勁成長、全年度明顯成長的基調不變。

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  • 可成董事長洪水樹（左三）對於下半年營運展望仍抱持樂觀態度。（記者張慧雯攝）

    可成董事長洪水樹（左三）對於下半年營運展望仍抱持樂觀態度。（記者張慧雯攝）

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