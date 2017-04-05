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大立光營收 估4月不會比3月好

2017-04-05  16:46

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光電（3008）自結3月合併營收為36.29億元，較2月成長5.1%，較去年同月成長20.01%，不過受到客戶新舊產品交替，大立光預估4月營收應該不會比3月好。

大立光3月營收在工作天數恢復正常下較2月成長，但仍低於1月，累計首季合併營收108.07億元，更較上一季衰退31.27%，但若與去年同期相比則有3成左右成長。

外界傳出蘋果新款iPhone可能延後出貨，加上鴻海投資的夏普集團下的康達智在2016年重返蘋果供應鏈，大立光營收表現不如預期，法人推估有淡季效應有關，也密切注意是否與市場競爭轉趨激烈有關。

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  • 大立光3月營收表現不如預期，估4月不會比3月好。（記者陳梅英攝）

    大立光3月營收表現不如預期，估4月不會比3月好。（記者陳梅英攝）

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