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連4貶 新台幣收30.381元

2017-04-05  16:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場貶值4.5分，以30.381元兌1美元作收，匯價連4貶並創1週半新低，台北外匯經紀公司總成交量為8.34億美元。

累計過去4個交易日，新台幣共走貶2.11角，波段貶幅0.69％；外匯交易員表示，雖然台股今天大漲超過百點，加權指數將再度挑戰萬點大關，且外資單日買超金額達119億元，卻未帶給新台幣太大激勵，形成股匯脫鉤走勢。

新台幣今以30.370元開出，最高30.350元、最低30.420元，終場收30.381元。

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  • 新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場貶值4.5分，以30.381元兌1美元作收，匯價連4貶並創1週半新低，台北外匯經紀公司總成交量為8.34億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

    新台幣匯率今天呈現弱勢盤整格局，終場貶值4.5分，以30.381元兌1美元作收，匯價連4貶並創1週半新低，台北外匯經紀公司總成交量為8.34億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

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