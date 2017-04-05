夏普參加北市電器展 8K電視首度在台亮相
2017-04-05 21:50
〔記者李靚慧／台北報導〕夏普家電將在本週5參加「台北電器空調3C影音大展」，這也是鴻海策略投資夏普後，首度在大規模電器展中「亮相」，夏普家電台灣總代理超視堺台灣銷售總監丁洋中指出，夏普在台將使用不同的經銷模式，今年將以達到全台經銷商加銷售通路點「破萬」的目標。
鴻海入主夏普之後，外界關注夏普的家電將如何在台銷售，台北市電器商業同業公會將在本週五舉辦第27屆「台北電器空調3C影音大展」，夏普家電首度受邀參展，將展出多款與日本同步推出的家電。
目前夏普家電在台由「超視堺國際公司台灣分公司」代理，超視堺台灣銷售總監丁洋中指出，此次的北市電器展，可說是鴻海策略投資夏普後，首度參加的大型展售會。活動期間將首度展示「85吋8K電視」，丁洋中表示，夏普是目前全球唯一具備8K技術及量產能力的廠商，此次從日本空運來台8K播放設備，當天現場將播放8K的內容。
至於夏普家電在台的經銷通路，丁洋中表示，過去夏普家電採用傳統經銷模式，在鴻海接手後，將以新的經銷模式，除了原有的夏寶經銷商外，也納入7-11、台哥大、中華電信，甚至未來要爭取納入全聯，今年的目標是銷售通路點「破萬」。
至於夏普家電在台的銷售目標，丁洋中強調，夏普不設定銷售「數字」，而是看銷售「位置」，內部已訂出「三年內追上HITACHI（日立）、超過Panasonic（松下）」的目標。
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