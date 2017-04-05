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威剛第三月營收達27.94億 創近40個月來新高

2017-04-05  15:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）記憶體模組三月合併營收再創近40個月來新高，受惠DRAM銷貨持續升溫，威剛三月合併營收持續成長達27.94億元，較二月增加3.45%，較去年成長62.46%；今年第一季營收達80.03億元，突破淡季魔咒，較去年第四季成長7.89%，較去年同期大增63.95%，為近十三季以來單季新高。

威剛表示，第一季雖為傳統PC淡季，但受惠上游供給不足帶動DRAM及NAND Flash價格持續攀升，客戶儲備安全庫存需求不墜，威剛單月營收呈逐月走揚格局，單季營收並

少見的優於去年第四季。其中DRAM單季營收占比達47.74%，固態硬碟（SSD）及外接式硬碟單季貢獻營收近30%，記憶卡及隨身碟等產品營收貢獻也逾20%。

威剛指出，除了智慧型手機訂單需求帶來的產能排擠效應外，雲端運算及大數據等應用快速成長 的趨勢下，大型Data Center與電子商務市場急速放大，推升伺服器用記憶體需求強勢升溫，有效支撐DRAM及SSD市場仍處於供不應求的狀態，加上DRAM及NAND Flash上游廠商轉進新製程進度落後，學習曲線大幅拉長，造成這波供給吃緊的情形將延續至下半年。

威剛受惠提前佈局貨源等策略奏效，加上庫存水位穩定，公司看好在NAND Flash持

續缺貨且DRAM供給吃緊的氛圍下，第二季營運仍將有淡季不淡的表現。同時，威剛從今年元月已預先採取相當部位的美元避險措施，台幣急升將不致於大幅減損威剛第一季的獲利表現。

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  • 威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

    威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

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