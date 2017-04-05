萬點在望？台股大漲137.96點 收在9949.48點

台股在清明連假前高檔震盪，今天則開高走高，終場大漲137.96點，收在9949.48點，單日成交量衝上1244億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-05 15:28

〔記者楊雅民／台北報導〕台股在清明連假前高檔震盪，今天則開高走高，終場大漲137.96點，收在9949.48點，單日成交量衝上1244億元。

各大類股指數全面開漲，水泥類股指數上漲2.12%、食品類股指數上漲1.61%、塑膠股上漲1.08%、紡織股上漲0.30%、鋼鐵股上漲1.61%、百貨股上漲2.26%、營建股漲0.01%、金融股漲0.3%。

造紙類股指數則下跌0.35%、運輸類股指數下跌1.6%。

鴻海今日成交量躍居第一名，成交量達17萬0507張，股價大漲7.69%，收在98元；華邦電成交量居次，達16萬4399張，股價上漲2.94%，收在17.5元；大同今日股價則大跌6.54%，收在12.15元。

股王大立光今日股價則上漲0.84%，收在4820元；精測則微跌0.74%，收在1350元；精華則上漲0.81%，收在620元；汽車股王和泰車今日則上漲1.27%，收在360元；紡織股王儒鴻今日則小跌1.15%，收在300.5元。