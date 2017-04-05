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宸鴻首季營收214.15億元 首季可望獲利

2017-04-05  15:20

〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）發布3月合併營收為73.46億元，月增14%，合計首季營收214.15億元，年增0.83%，較去年第四季下滑約1成，符合法人預期，由於TPK首季還有處分宸展股權3.8億元與平潭廠區尚未開發的部分土地挹注獲利約5.42億元，共9.4億元，每股盈餘貢獻2.71元，TPK首季仍將維持獲利局面。

TPK日前在第一季法人說明會上表示，首季因為大客戶平板新產品陸續出貨，首季將淡季不淡，但營收成長動能並不強勁，預期下半年在蘋果iPhone新機上市，產品組合會有較大變化，不過，公司仍期待今年可望逐季成長，每一季都能獲利。

蘋果新款iPhone採用AMOLED面板，3D觸控貼合製程更為複雜，有利平均單價提升。

TPK日前與中國最大觸控面板廠歐菲光透過交互持股結盟，並將成立新公司搶攻汽車電子觸控商機。

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  • 宸鴻首季營收214.15億元，總經理鍾依華對今年營運樂觀，盼望今年每季都能獲利。（記者陳梅英攝）

    宸鴻首季營收214.15億元，總經理鍾依華對今年營運樂觀，盼望今年每季都能獲利。（記者陳梅英攝）

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