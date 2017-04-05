宸鴻首季營收214.15億元 首季可望獲利
2017-04-05 15:20
〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）發布3月合併營收為73.46億元，月增14%，合計首季營收214.15億元，年增0.83%，較去年第四季下滑約1成，符合法人預期，由於TPK首季還有處分宸展股權3.8億元與平潭廠區尚未開發的部分土地挹注獲利約5.42億元，共9.4億元，每股盈餘貢獻2.71元，TPK首季仍將維持獲利局面。
TPK日前在第一季法人說明會上表示，首季因為大客戶平板新產品陸續出貨，首季將淡季不淡，但營收成長動能並不強勁，預期下半年在蘋果iPhone新機上市，產品組合會有較大變化，不過，公司仍期待今年可望逐季成長，每一季都能獲利。
蘋果新款iPhone採用AMOLED面板，3D觸控貼合製程更為複雜，有利平均單價提升。
TPK日前與中國最大觸控面板廠歐菲光透過交互持股結盟，並將成立新公司搶攻汽車電子觸控商機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 打趴台灣行動支付 Apple pay2天綁卡41.5萬張
- 投資中國慘賠 富驛-KY凌晨重訊揭真相
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 大立光營收 估4月不會比3月好
- 三大法人買超141億 外資買超118億
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
- 地主病逝對年才開工 獲好評
- 孫蔣銅像處理擴大討論 中山大學祭出愛瘋大獎
- 蝦、全男子漢的承諾 牛爸保證沒事了
- 郭書瑤速斬小鮮肉 傳因經紀人舊恨難消
- MLB》麥肯、岡薩雷茲雙轟狙擊 岩隈久志好投吞敗
- 金鋼狼曬合照 梁詠琪爽回：這夜是我的小確幸
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- NBA》林書豪16分、7助攻 率籃網本季首次三連勝
- 高捷機場站牌霧煞煞 像「千年古蹟」
- 同時同地同一警 酒駕男又栽了
- 桃園農博百萬草花妝點 地景藝術亮相
- 球后出征頂超 爭大馬站第二冠
- 不長眼！男子吞FM2治病 用不完竟賣給警察
- 逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈
- 金城武人帥又有禮 片場變身道歉魔人
- 拚外交 民間盼政府重視NGO力量
- 虎尾社區長青食堂開張 阿公阿嬤「吃甲笑嗨嗨」
- 怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚
- 〈徵文大家談〉一例一休是好？是壞？
- 鼓勵華語教師新南向 教育部加碼生活補助費至1500美金
- 東港溪備援20萬噸 拚五月底不二階限水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan not for trade at summit: academics
- 【台語時間】 劉靜娟／驚驚袂著等
- 新北11運動中心 11日前兒童免費游泳
- （桃園）永安漁港觀海橋封橋維修 遊客硬闖
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 粉紅鑽拍賣 創21.7億元天價
- 牽動2018縣市長選舉 藍營有2大不安定因素...
- 約束北韓 美國擬佈署匿蹤驅逐艦
- 竹縣湖新國小直排輪隊 8度蟬聯全國賽總冠軍
- 花媽率團走訪法國Alstom 打探高雄輕軌二階列車
- 新北投火車站回家 4天2.5萬人參觀
- NBA》魏德骨折復原神速 有望季後賽回歸
- 快樂獅 賞悍將6連敗
- 八里污水廠排髒水 北市罰惠民實業25萬元
- 拍扁麵包師要開班授徒 結果報名人數只有…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宸鴻首季營收214.15億元 首季可望獲利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分