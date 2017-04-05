三大法人買超141億 外資買超118億
2017-04-05 15:08
台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣141億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣141億元。
外資今天買超118.91億元，投信賣超2億元，自營商買超24.09億元。三大法人合計買超141億元。
台股今天大漲137.96點，收在9949.48點，成交值新台幣1240.76億元。
|106年04月05日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,482,415,420
|1,215,065,327
|267,350,093
|自營商（避險）
|5,437,388,518
|3,295,562,470
|2,141,826,048
|投信
|846,777,222
|1,047,105,264
|-200,328,042
|外資及陸資
|49,553,429,367
|37,662,226,047
|11,891,203,320
|合計
|57,320,010,527
|43,219,959,108
|14,100,051,419
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