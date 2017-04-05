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三大法人買超141億 外資買超118億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣141億元。（資料照）

2017-04-05  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣141億元。

外資今天買超118.91億元，投信賣超2億元，自營商買超24.09億元。三大法人合計買超141億元。

台股今天大漲137.96點，收在9949.48點，成交值新台幣1240.76億元。

106年04月05日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,482,415,420 1,215,065,327 267,350,093
自營商（避險） 5,437,388,518 3,295,562,470 2,141,826,048
投信 846,777,222 1,047,105,264 -200,328,042
外資及陸資 49,553,429,367 37,662,226,047 11,891,203,320
合計 57,320,010,527 43,219,959,108 14,100,051,419

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