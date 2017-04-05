景氣回春？ 3月製造業PMI指數創新高
2017-04-05 15:01
中經院表示，台灣經濟雖然持續復甦當中，但屬於慢慢回春上揚階段，而非大幅或快速反彈。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕中華經濟研究院今天公布3月製造業採購經理人指數（PMI）為65.2，創下這項調查以來、即2012年7月指數創編最高點；中經院強調，台灣經濟確實持續復甦當中，但坦白說，這波復甦力道並不是很強勁，屬於慢慢回溫狀態。
這項製造業PMI與非製造業NMI調查，是以指數50作為「榮枯分水嶺」之門檻：如果指數超過50、屬於「擴張期」，若低於50則代表「緊縮期」。
根據中經院調查，3月製造業PMI為65.2，不僅較2月上揚，也是連續第13個月超過50，代表屬於擴張期階段，尤其，這也是近4年半多來的新高紀錄。
為何3月製造業PMI指數大幅上揚、並創新高紀錄？中經院院長吳中書分析，「新增訂單」與「生產指數」兩項指標大幅上揚，是推升製造業PMI走高主因，加上2月工作天數減少，基期較低，有助於3月製造業PMI表現。
此外，3月「非製造業經理人指數」（NMI）也同步上揚至55.1，這是繼2月緊縮期後，指數再度超越50，重新回到擴張期的軌道。
製造業PMI創下新高，這是否意味台灣景氣反彈強勁？吳中書直言，「這不能直接畫上等號」，因為製造業PMI是跟上個月比較，若基期較低或工作天數減少，很容易影響到指數高低，換言之，這不能代表景氣突然馬上大幅好轉。
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