ApplePay綁卡量 金管會說了不能說的秘密？

據傳蘋果禁止銀行業者向媒體與主管機關透露Apple pay的綁定卡量及刷卡數據，但金管會今日仍透露出Apple pay的綁定卡量數據。（資料照，記者陳炳宏攝）

2017-04-05 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕金管會主委李瑞倉今天在質詢時透露，Apple pay上線前兩天就綁定了41.5萬張信用卡，徹底打趴本土的行動支付。不過，據傳蘋果禁止銀行業者對外透露綁定卡量及刷卡數據，金管會今日是否說出了蘋果「不能說的秘密」？

根據《聯合報》3日報導，據傳蘋果在上月31日發函給銀行業者，「警告」就合約保密條款限制，不得向媒體透露綁定卡量及刷卡數據，就連主管機關、金管會想要知道，都被銀行轉告，因保密協定無法透露。

不過，金管會主委李瑞倉卻在今日在立院被質詢時，透露Apple pay頭兩日的綁定信用卡數量。據《經濟日報》報導，對於蘋果的保密傳言，李瑞倉表示，金管會仍會定期公佈交易金額。李瑞倉也期許電子支付5年內在台灣，支付金額占國人消費支付比重能拉高到6成。