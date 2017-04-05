需求大產能卻不足 研調：NOR Flash逐季漲逾5％

2017-04-05 14:35

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球市場研究機構TrendForce最新研究指出，受到今年搭載AMOLED面板的智慧型手機數量大幅增加、TDDI技術所需NOR Flash產能提升的帶動，加上如美光、兆易創新等主要供應廠商供給量下滑，導致今年NOR Flash因產能不足而出現價格彈升狀況，預計NOR Flash將出現每季至少5％的漲幅，漲勢將延續到今年底。

TrendForce指出，從供給端觀察，最高階NOR Flash產品多由美光、賽普拉斯半導體（Cypress）供應，供應容量為64Mb、128Mb，華邦、旺宏則以NOR Flash中階產品供應為主，多供應16Mb、32Mb、64Mb產品，兆易創新提供的多為低階產品，供應容量為512kb、1~2Mb。

以營收作為市占率計算基準，目前賽普拉斯半導體市占率為25％，排名居全球第一，旺宏市占率24％，排名居次，美光市占率18％，排名第三。國際大廠美光、賽普拉斯已逐步淡出中低容量的NOR Flash市場，賽普拉斯策略轉向專注在車用和工規的市場，美光將出售8吋廠，將影響整體NOR Flash市場的供應。

TrendForce就NOR Flash需求面指出，AMOLED面板需求看漲，為NOR Flash市場帶來新的需求動能，去年AMOLED面板出貨首度突破3億片大關，預估今年在iPhone正式採用AMOLED面板的帶動下，AMOLED面板出貨有機會朝5億片大規模增長。

此外，AMOLED面板技術門檻較高，批次產出的良率可能出現不一致的狀況，面板廠多半會另外透過De-Mura功能，來維持同一批次產出面板的顯示品質一致性。但De-mura編碼目前無法整合進入以高壓製程生產的驅動IC當中，必須要另行外掛一顆NOR Flash來儲存De-Mura功能所需的編碼。因此當AMOLED面板需求大增，NOR Flash的需求勢必將同步躍升。

另一方面，發展已一段時間的TDDI的IC，將觸控功能整合進入驅動IC的同時，也受制於觸控功能分位編碼所需容量較大，無法一併整合進入TDDI的IC當中，需另外外掛一顆NOR Flash作為儲存觸控功能所需的分位編碼。大部分的TDDI 的IC方案已於去年下半年陸續到位下，TrendForce預期，今年搭配TDDI的IC In Cell面板出貨將大幅提升，滲透率將由2016年的5％持續提升到2017年的10％，同步推升對NOR Flash的需求。