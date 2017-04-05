200元鈔票有多少見？ 流通率僅0.18％
2017-04-05 14:31
根據央行統計資料，今年1月的鈔票流通比例，「200元」僅0.18%。（圖擷自中央銀行網站）
〔即時新聞／綜合報導〕為了讓民眾更方便，新台幣自2002年新增了「2000元」與「200元」的面額鈔票。但民眾對新面額鈔票不領情，不僅鮮少民眾使用，店家拒收的狀況也常頻傳。根據央行統計資料，今年1月的200元鈔票流通率僅「0.18%」。
根據《經濟日報》報導，「2000元」與「200元」面額鈔票發行至今已超過15年，但在市面上卻難以流通，儼然已變成「鈔票孤兒」。央行為了推廣這兩款面額鈔票，花了不少力氣，就連央行總裁彭淮南都隨時帶著這兩款面額鈔票放在錢包內，以便能時常秀出，提醒大家。
根據央行統計資料，今年1月的鈔票流通比例，「2000元」低於5%，「200元」則更慘，僅0.18%，流通率數字跟6年前相比，並無明顯成長。
央行發行「2000元」與「200元」面額鈔票，除了是想便民、減輕民眾皮夾負擔之外，另一方面也是有助於減輕央行發行紙鈔的成本，一張200元鈔票可以替帶兩張100元鈔票，如此央行就能少印一些發票。
對於店家常出現拒收「2000元」與「200元」的狀況，央行發行局局長施遵驊說，會多加強宣導，並歡迎民眾向央行反映拒收狀況，央行會親自與店家說名。不過施遵驊也表示，由於央行並未訂定罰則，碰到店家拒收法定貨幣並無法可罰，因為任何買賣都需要雙方合意，無法強制店家接受。
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