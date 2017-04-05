台股收盤大漲137.96點 報9949.48點
2017-04-05 13:38
台北股市今天收盤大漲137.96點，漲幅1.41％，報9949.48點，成交金額為1240.76億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤大漲137.96點，漲幅1.41％，報9949.48點，成交金額為1240.76億元。
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